Erika Pluhar: Natur pur

Offen teilt die Künstlerin ihren Lesern „Eigenes an Erfahrungen“ mit. „Aber ich gebe mich in meinen Büchern nicht preis. Das hieße, es würde mir etwas entrissen.“ Seit Jahrzehnten schreibt sie täglich in ihr Tagebuch. Mittlerweile füllen die schwarz eingebundenen Bücher ganze Regale im Keller. „Tagebuch schreibe ich mit Feder, meine Bücher auf dem Laptop.“ Was sie dem Tagebuch anvertraut, bleibt ihr Geheimnis. Sie dürfen auch nach ihrem Tod nicht veröffentlicht werden.



Von so manchen Kollegen würde sie sich wünschen, dass sie sich öffentlich zu einer gesellschaftspolitischen Frage äußern, statt opportunistisch zu reagieren. Von der Society-Gesellschaft hält sie nichts. „Ich vermarkte mich nicht. Und ich bin auch in keiner Theater-, Musik- oder Literaturszene. Ich bin eine Art Einzelkämpferin.“



Erika Pluhar ist eine Einzelkämpferin, die auch öffentlich Emotionen zeigt. Wie in dem Film „ Sahara in mir“, in dem sie mit ihrem Adoptiv-Enkelsohn Ignaz zu seinen Wurzeln in die Westsahara zurückkehrt und weint. „Diese Tränen haben meiner Tochter gegolten und die kann jeder sehen.“