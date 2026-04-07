Eric Roberts klärt Gerüchte um Verhältnis zu Tochter Emma Roberts auf

Eric Roberts hat seltene Einblicke in die Beziehung zu seiner Tochter Emma Roberts gewährt. Im Podcast "Really Famous With Kara Mayer Robinson" wurde der Schauspieler gefragt, ob er und seine 35-jährige Tochter ein "kompliziertes" Verhältnis hätten - angesichts kursierender Gerüchte um eine vermeintliche Entfremdung. Eric Roberts: "Auf mich war emotional absolut nicht Verlass" "Nicht wirklich. Es ist nur aus der Sicht von Außenstehenden kompliziert, weil sie das alles nicht verstehen und deshalb ihre eigene Interpretation haben, was auch immer das sein mag", erklärte Roberts. Trotz der Gerüchte betonte der 69-Jährige, wie stolz er auf seine Tochter sei, die aus seiner früheren Beziehung mit Kelly Cunningham stammt. Er räumte jedoch ein, dass er Emma in ihrer Kindheit ein besserer Vater hätte sein können.

"Ich war ein Waschlappen. Auf mich war emotional absolut nicht Verlass", gestand der Schauspieler. Sich selbst bezeichnete er als "Wrack" und betonte, dass er die volle Verantwortung dafür übernehme. Das Vaterwerden hätte ihn dennoch verändert. Als Emma noch ein Baby war, hätte er sie beruhigt, indem er ihr "Happy Birthday" vorsang. Das Lied habe er bereits ihrer Mutter während deren Schwangerschaft vorgesungen.

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"Sie hörte auf zu schreien und versuchte, mit ihren kleinen blinden Augen mein Gesicht zu erkennen", erzählte Roberts über den transformativen Augenblick mit der Neugeborenen. "Es war vielleicht der intensivste Moment meines Lebens. Etwas, das ich getan hatte, wurde von einem völlig neuen Wesen wahrgenommen, das meine DNA in sich trug. Oh mein Gott. Und da war sie, und sie kannte mich bereits." "Sie versuchte, mich zu finden", erinnerte sich der Bruder von Hollywoodstar Julia Roberts. "Es war magisch. Und das werde ich immer in Erinnerung behalten." Nach Emmas Geburt auf Drogen Kelly Cunningham und Eric Roberts waren nie verheiratet. Sie waren von 1988 bis 1991 ein Paar. 1991 kam Emma Roberts zur Welt, die später wie ihr Vater eine Schauspielkarriere verfolgen sollte. Ihre Eltern trennten sich nur wenige Monate nach der Trennung. In seinen Memoiren "Runaway Train: Or the Story of My Life So Far" hatte der Schauspieler zuvor erzählt: "Ich liebte meine kleine Tochter mit der Kraft eines Herkules, trotz meiner eigenen Schwächen. Doch ich konnte die Realität eines Säuglings in meinem Leben nicht bewältigen und ich konnte der Elternrolle nicht gewachsen sein." In seinen Memoiren blickte er auf seine Entscheidung zurück, Cunningham zu verlassen, als Emma erst sieben Monate alt war. "Wir haben viel durchgemacht, und [Cunningham] hat mich in meinen schlimmsten Momenten erlebt – trotzdem blieb sie eine Zeit lang, obwohl sie sich sicher fragte, ob sie das tun sollte", erinnerte er sich. "Wir wollten beide ein Kind – vielleicht ich mehr als sie –, aber wir wollten beide Eltern werden."