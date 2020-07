Er zeigt dem Alter die Zunge: Donald Sutherland wird 85

Bald sind es 60 Jahre vor der Filmkamera, mehr als 150 Rollen auf der Leinwand sind es längst. Dieser Tage feiert der große und gut zwei Meter lange Kanadier Donald Sutherland seinen 85. Geburtstag (17. Juli).

Als skrupelloser Präsident Snow in der „Tribute von Panem“-Blockbuster-Reihe verkörperte er seit 2012 (also vier Jahre vor Trump in der Realität!) schon viermal den Politiker, der wie ein Diktator über alles drüberfährt.