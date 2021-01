So war David Bowie wirklich: Iman gibt Details über ihre "wahre Liebe" preis

Vergessen könne sie David Bowie nicht. Ständig werde sie an ihre große Liebe und an seine künstlerisches Schaffen erinnert. "Er versteckt sich in Sichtweite. Seine Fans sind immer noch da, seine Musik ist immer noch relevant. Und am Tag seines Todes machte ich eine Wanderung und eine Drossel flog vor mir her. Ausgerechnet eine Drossel!"

In seinem letzten Song "Lazarus" besingt David Bowie eine Drossel (auf English: "Bluebird"). Der Song vom Album "Blackstar" wurde von Fans weltweit als Hinweis auf Bowies kurz bevorstehenden Tod interpretiert. Im Musikvideo zu dem Song ist Bowie als schwerkranker Mann in einem Krankenhausbett zu sehen, während er singt: "Look up here, I'm in heaven".