"Emergency Room"-Darstellerin Jossara Jinaro mit 48 Jahren gestorben

Die durch die US-amerikanische Krankenhausserie "Emergency Room" bekannt gewordene Schauspielerin Jossara Jinaros hat ihren Kampf gegen Krebs verloren. Sie wurde 48 Jahre alt.

Familie trauert um Jossara Jinaros

Jinaros' Ehemann Matt Bogado teilte die Nachricht ├╝ber den Tod der Seriendarstellerin auf Facebook mit der ├ľffentlichkeit. "Mit gro├čer Trauer gebe ich den Tod meiner Frau Jossara Jinaro an diesem Tag, dem 27. April 2022, bekannt", schrieb er. Auf dem Foto sind Jinaros und ihr Mann zusammen mit ihren beiden Kindern zu sehen.

"Jossara war eine erstaunliche Ehefrau, Mutter, K├╝nstlerin und Freundin. Sie hatte die sch├Ânste, freundlichste Seele und w├╝rde kein Nein als Antwort akzeptieren", schrieb der trauernde Witwer ├╝ber Jinaro. "Sogar in ihren letzten Augenblicken k├Ąmpfte sie noch. Sie ruht jetzt in Frieden und wird f├╝r immer in Erinnerung bleiben."

Die geb├╝rtige Brasilien wuchs in Kolumbien auf und wanderte sp├Ąter mit ihrer Familie in die Vereinigten Staaten aus. Mit sechzehn Jahren verlie├č sie ihr Elternhaus und begann mit Hilfe eines Agenten in Chicago eine Schauspielkarriere zu verfolgen. Zu sehen war Jinaros unter anderem in "Emergency Room", "Passions" und "Judging Amy".