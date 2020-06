Er selbst ist sein anstrengendster Kunde

Es musste natürlich eine ganz neue Location sein, in der der Chef der Agentur "Perfectprops" (designt die schönsten Feste Österreichs – darunter Elisabeth Gürtlers Fête Imperiale oder den neuen Ball der Salzburger Festspiele am 1. September. Aber er stylt auch Foto-Shootings, unter anderen für die KURIER-freizeit) seinen Bildband "The Viennese Art Of Contemporary Celebration" (Echomedia) präsentierte. Die Society war mehr als gespannt. Andi Lackner: " Ich hab’ genau das gemacht, was ich an meinen Kunden nicht mag. Was kostet’s, kann ich sparen, können wir wen ausladen." Aus den geplanten 250 Personen, sind 430 geworden. So viel dazu.