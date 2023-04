Enthüllung: Queen schickte Harry nach Afghanistan und verschonte William

In einer kommenden ITVX-Dokumentation mit dem Titel "The Real Crown" gibt der General Details über seine Privataudienz bei der Queen preis, berichtet das britische Blatt, das bereits Einblicke in die Doku hatte.

"Was in diesen Audienzen vor sich geht und wer was zu wem sagt, bleibt unter den beiden beteiligten Personen, und ich werde die Regel brechen", wird der Armeechef zitiert.

Dem General zufolge soll die Königin es eigentlich als Williams und Harrys Pflicht angesehen haben, als Soldaten in den Krieg zu ziehen. "Sie war sehr klar. Sie sagte: 'Meine Enkel haben meinen Schilling genommen, deshalb müssen sie ihre Pflicht tun.'"