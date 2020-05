Engelshaar & Knackwürste

Knackwürste

Schöne Erinnerungen. Auch die, die unten am Baum für die Hunde befestigt waren – nachzulesen im Buch „Fröhliche“ (CBV, 34,90 Euro), das die Opernball-Organisatorin gemeinsam mit KURIER-Starkochim „Fabios“ präsentiert hat. Nicht weit vonalter Heimat entfernt wuchs der heute inlebende Herdmeister und TV-Star auf. Am Heiligen Abend tischte die Mutter am Bauernhof inim Rosental traditionell Kotelette-Braten mit Sauerkraut und Knödel und eine eingemachte Hühnersuppe auf.: „Bei uns gab es nur,was wir selbst hatten. Gekauft wurde damals nix, nur geschlachtet.“ Im Gegensatz zu heute, wennmit ihrem Mann Andreas und ihren drei Buben Alfred (14), Jakob (12) und Paul (10) feiert.: „Geschenke für Kinder sind wichtig. Meine Söhne freuen sich über Gutscheine für App-Stores, aber auch über selbst gebastelte Foto-Alben mit Bildern von gewonnen Fußball-Matches oder dem ersten Burgtheater-Besuch.“

Auch Lafer feiert mit Präsenten für seine Frau und die Kinder Jonathan (11) und Jennifer (17). Womit kann man dem Steirer eine Freude machen? „Ich sammle leidenschaftlich alte Weihnachts­figuren aus dem Osten Deutschlands.“