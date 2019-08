Emmys: Warum Gwendolyne Christie sich selbst vorschlug

Die Rolle der Brienne von Tarth habe ihr Leben und außerdem ihre Sichtweise auf die Welt sowie die Frauen darin verändert, sagte Christie am Tag der Nominierung. Um dieser Entwicklung Rechnung zu tragen, habe sie eigentlich keine andere Wahl gehabt, als ihren möglichen Emmy selbst in die Hand zu nehmen: "Ich musste es für mich tun. Und ich musste es als Vermächtnis meiner Figur tun, für das, was sie meiner Meinung nach darstellt."

Brienne von Tarth avanciert am Ende der finalen "GoT"-Staffel zum Ritter der sieben Königslande und erfüllt sich so ihren Traum. Ob der Emmy-Traum für Gwendoline Christie auch zur Wirklichkeit wird, erfahren Interessierte bei der Verleihung am 15. September.