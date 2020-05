Ein Hauch Hollywood wehte durch Wien

Beatrice Cox-Riesenfelder

Franz Patay

Medienzentrum) und Stefan Piëch (Your Family Entertainment)

Wien

Grinzing

Gregor Seberg

Kristina Sprenger

Lilian Klebow

Alfons Haider

Manuel Rubey

Beatrice Riesenfelder

Award

Die glamouröse Gala wird heuer am 25. November inNew York stattfinden.(ORF-Enterprise),(Internationales Musik +freuten sich, die 48 Experten aus 15 Ländern inbegrüßen zu dürfen: Nach einem Abendessen beim Heurigen „Feuerwehr-Wagner“ in, traf man einander am Donnerstag, um über die eingereichten TV-Produktionen zu referieren. Abends wurde das Ergebnis der harten Arbeit bei einem „Cocktail Prolongé“ im Wiener PalaisSchönburg gefeiert. Einmal bei einer „Emmy“-Veranstaltung dabei zu sein, war für viele heimische Promis – wie die „Soko“-Starsundsowieund– schon immer ein Traum. Wie wichtig dieser internationale Preis ist, das erklärte: „Es hilft oft schon eine Emmy-Nominierung für weitere Projekte – und natürlich kurbelt der sogenannte TV-Oscar die Verkäufe an. Derist ein Qualitätssiegel.“

Stefan Piëch, dessen Urgroßvater den „Käfer“ erfunden hat und dessen Onkel VW und Porsche regiert, verdient sein Geld lieber mit Filmemachen als mit Autos. Seit Jahren produziert er mit Leidenschaft anspruchsvolle Kinderprogramme: „Wir wollen den Anlass der Juroren-Sitzung nutzen, um das Bewusstsein für Qualität zu stärken.“