Mit ihrer rauchigen Stimme und burschikosem Gehabe hat sie erst vor einigen Jahren Einzug in Hollywood gehalten. Seither gibt's eine immer größere Emma-Fangemeinde. Jetzt wurde sie als beste Schauspielerin in "La La Land" bei den Filmfestpielen in Venedig ausgezeichnet.

Sie überzeugte als 15-Jährige ihre Mutter, mit ihr von Arizona nach Los Angeles zu ziehen, um sich dort als Schauspielerin zu versuchen.

Als Teenie gab es zunächst nur Gastrollen in Serien wie "Malcom mittendrin" oder "Medium - Nichts bleibt verborgen".

Der erste kleine Achtungserfolg: Eine Nebenrolle in der Teeniekomödie "House Bunny".

Danach gab es zumindest kleine Rollen in Filmen mit Hollywoodstar wie Jennifer Garner oder Jeff Daniels.

Der große Durchbruch kam schließlich mit ihrer ersten Hauptrolle in der Komödie "Einfach zu haben", die zum Überraschungshit wurde und Stone damit zum bekannten Teeniestar.

Von L.A. hatte sie schnell genug. Stone zog nach den ersten Erfolgen im Showbiz nach New York ins Greenwich Village.

Danach gab es endlich gehaltvollere Filme, viel Lob und Nachwuchspreise für die heute 27-Jährige. Stone spielte in dem oscarnominierten Streifen "The Help" die Hauptrolle und war in "Crazy Stupid Love" zu sehen.

In die A-List der Hollywoodstars ist sie 2012 mit ihrer Rolle im Blockbuster "The Amazing Spider-Man" aufgestiegen. In den Spinnenmann Andrew Garfield verliebte sie sich auch im echten Leben.

Seit 2015 gehen die beiden aber wieder getrennte Wege. Von neuen Liebhabern ist derzeit nichts bekannt.

Privat gibt es nicht viel zu bericht, beruflich dafür umso mehr. Mit Woody Allen hat sie gedreht, 2014 wurde sie als beste Nebendarstellerin in "Birdman" für einen Oscar nominiert. Die bisher größte Auszeichung bekam sie nun für den Musicalfilm "La La Land" in Venedig als beste Schauspielerin der Wettbewerbsfilme.

Mehr Fakten zu Emma Stone: Bekannt geworden ist Stone als Rotschopf, eigentlich ist sie eine Blondine. Als Redhead findet sie sich aber seit Jahren interessanter: "Mein Haar wächst blond aus meinem Kopf heraus, aber üblicherweise färbe ich es lieber Rot."

Ihre Mutter ist ihre beste Freundin, so Stone. Aber auch mit Taylor Swift und Selena Gomez zieht sie um die Häuser.

Ungewöhnliche Aktion: Der Hollywoodstar kritisierte sich selbst für diesen Golden Globe Auftritt: "Ich habe ausgesehen wie ein Alien", befand die Schauspielerin im Nachhinein.

Ihr extrem rauchige Stimme kommt von Stimmknoten, die sich gebildet haben, als sie als Baby wegen einer Kolik sechs Monate lang durchgeschrien hat.

Eine Musik-Legende ist ein großer Emma-Fan: Paul McCartney zeichnete für sie zwei Vogelfüßchen, nachdem er erfuhr, dass ihr Liebslingssong "Blackbird" ist. Die zieren nun ihr rechtes Handgelenk als Tattoo - und das ihrer Mutter, ihres Vaters und Bruders.

Talk-Show-Moderator Jimmy Fallon nannte sie Stonenobrian. Den Spitznamen mochte Emma so sehr, dass sie es zu ihrem Twitternamen machte.