Emma Roberts blockierte ihre Mutter, weil sie ihrer Schwangerschaft ausplauderte

Das Schwangerschafts-Outing sei jedoch nicht ganz freiwillig passiert. Offenbar hatte Roberts' Mutter Kelly Cunningham die Baby-Gerüchte ohne ihre Zustimmung zuvor bereits bestätigt - was der 29-Jährigen so gar nicht passte.

Das "Drama" soll mit dem neuen modernen Handy begonnen haben, das Roberts Cunningham geschenkt hatte - so dass sie "miteianander Videotelefonieren können", wie sie bei einem virtuellen Auftritt in der Show von US-Talkmaster Jimmy Kimmel verriet. "Es war das Schlimmste, was ich je getan habe", so Roberts. Ihre Fans hätten sofort ihrer Mama geschrieben und sie mit Fragen über sie überflutet. Schließlich habe Cunningham - quasi versehentlich - verraten, dass die Spekulationen um ein Baby ihrer Tochter stimmen. "Es war eine Katastrophe", so Roberts. "Ich habe es in einem Flugzeug herausgefunden. Also konnte ich sie nicht erreichen."