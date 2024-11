Emma Heming: Frau des an Demenz erkrankten Bruce Willis über übersehenes Symptom

Emma Heming Willis , die Ehefrau des an Demenz erkrankten Hollywoodstars Bruce Willis , hat in einem Interview über ein anfangs übersehenes Symptom gesprochen. Gegenüber Town & Country gab die Schauspielerin an, dass sie "niemals gedacht hätte", dass Willis "so jung" Demenz haben könnte, als sich erste Anzeichen bemerkbar machten. "Bruce hat schon immer gestottert, aber er war gut darin, es zu überspielen", so Heming Willis. "Als sich seine Sprache zu verändern begann, schien es nur ein Teil des Stotterns zu sein, das war einfach Bruce", schildert die 46-Jährige.

Bei der Krankheit werden Nervenzellen zunächst im Stirn- und Schläfenbereich des Gehirns (Fronto-Temporal-Lappen) abgebaut. Laut deutscher Alzheimer Gesellschaft macht sich das anfangs bei vielen Erkrankten dadurch bemerkbar, dass sie teilnahmslos wirkten, gereizt seien. Später komme es zur Beeinträchtigung des Gedächtnisses.

Man könne nicht sagen, wann die Krankheit ausbrach, so Emma Heming Willis jetzt. "FTD flüstert, sie schreit nicht. Es fällt mir schwer zu sagen: Hier hat Bruce aufgehört, und hier hat seine Krankheit begonnen, die Kontrolle zu übernehmen. Er wurde vor zwei Jahren diagnostiziert, aber ein Jahr zuvor hatten wir eine lockere Diagnose der Aphasie, die ein Symptom der Krankheit ist, aber nicht die Krankheit selbst." Heute gehe es ihr besser als kurz nach der Diagnose. "Ich sage nicht, dass es einfacher ist, aber ich musste mich an das gewöhnen, was passiert, damit ich mich mit dem, was ist, abfinden kann, damit ich unsere Kinder unterstützen kann. Ich versuche, ein Gleichgewicht zu finden zwischen der Traurigkeit, die ich empfinde und die in jedem Moment aufbrechen kann, und der Freude, die ich auch erlebe."

"Ein echter Gentleman"

An seinem 69. Geburtstag am 19. April war Willis via Instagram von Heming Willis beglückwünscht worden. "Happy Birthday, mein Geliebter", schrieb sie. "Er ist ein echter Gentleman. Mit so viel Liebe zu geben und zu teilen. Ich bekomme sein echtes Inneres zu sehen. Und ich kann euch sagen, es ist so pur und gut." Dazu veröffentlichte die gebürtige Britin ein Foto, auf dem Willis mit einem Baby zu sehen ist.