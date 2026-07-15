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Eminems Ex-Frau: Medizinischer Notfall wirft Fragen auf

Der Rapper und Kim Scott haben eine bewegte gemeinsame Geschichte: Die beiden waren zweimal verheiratet und haben eine gemeinsame Tochter, Hailie Jade.
15.07.2026, 09:19

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Eminem mit Kapuzenpullover und Baseballkappe blickt nach oben.

Sorge im Hause Eminem: Kim Scott, die ehemalige Ehefrau des weltbekannten Rappers, wurde TMZ zufolge am vergangenen Samstag in ihrem Haus in Michigan von Rettungskräften behandelt und anschließend ins Krankenhaus gebracht. Grund für den Einsatz war ein medizinischer Notfall, der nach Angaben der Behörden auf eine mögliche Verletzung oder Blutung hindeutete.

Laut dem Portal TMZ, das auch Bildmaterial des Vorfalls veröffentlicht hat, erreichte die Rettungsdienste ein Notruf gegen 20:00 Uhr Ortszeit. Im Einsatzbericht der Feuerwehr- und Notfalldienste von Chesterfield wird der Vorfall als „Bewusstlosigkeit/Ohnmacht“ beschrieben und „Blutung/Läsion“ als Grund für den Notruf genannt.

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Auf dem Bildmaterial ist zu sehen, wie Sanitäter Scott auf einer Trage aus ihrem Haus in Chesterfield transportieren und in einen Krankenwagen laden. Anschließend wurde sie zur weiteren Behandlung in das McLaren Macomb Hospital gebracht, wird berichtet.

Über ihren aktuellen Gesundheitszustand gibt es bisher keine offiziellen Informationen. Ein Sprecher der Polizei von Chesterfield bestätigte lediglich, dass Beamte zu Scotts Wohnsitz gerufen wurden, ohne weitere Details preiszugeben.

Wiederkehrende Probleme

Die jüngsten Entwicklungen reihen sich in eine Serie von Schwierigkeiten ein, mit denen Kim Scott in den letzten Monaten konfrontiert war. Im Mai dieses Jahres wurde sie wegen des Verdachts auf Fahren unter Alkoholeinfluss verhaftet, nachdem sie Berichten zufolge mit einem geparkten Auto kollidiert war. Im Juni sorgte sie erneut für Schlagzeilen, als gegen sie vorübergehende Haftbefehle erlassen wurden, weil sie nicht zu Gerichtsterminen erschienen war. Diese Haftbefehle wurden später aufgehoben.

Schon früher kämpfte Scott mit erheblichen persönlichen Herausforderungen. Im Jahr 2021 wurde sie nach einem mutmaßlichen Suizidversuch in eine Klinik eingewiesen. 

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Bisher liegt keine öffentliche Stellungnahme von Eminem zu dem Vorfall vor. Der Rapper und Kim Scott haben eine bewegte gemeinsame Geschichte: Die beiden waren zweimal verheiratet und haben eine gemeinsame Tochter, Hailie Jade. Ihre turbulente Beziehung wurde in den Medien jahrelang breitgetreten, Eminems von Hassfantasien gegen Scott geprägte Songs sorgten für starke Kritik.

kurier.at, msim  | 

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