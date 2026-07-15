Sorge im Hause Eminem: Kim Scott, die ehemalige Ehefrau des weltbekannten Rappers, wurde TMZ zufolge am vergangenen Samstag in ihrem Haus in Michigan von Rettungskräften behandelt und anschließend ins Krankenhaus gebracht. Grund für den Einsatz war ein medizinischer Notfall, der nach Angaben der Behörden auf eine mögliche Verletzung oder Blutung hindeutete. Laut dem Portal TMZ, das auch Bildmaterial des Vorfalls veröffentlicht hat, erreichte die Rettungsdienste ein Notruf gegen 20:00 Uhr Ortszeit. Im Einsatzbericht der Feuerwehr- und Notfalldienste von Chesterfield wird der Vorfall als „Bewusstlosigkeit/Ohnmacht“ beschrieben und „Blutung/Läsion“ als Grund für den Notruf genannt.

Auf dem Bildmaterial ist zu sehen, wie Sanitäter Scott auf einer Trage aus ihrem Haus in Chesterfield transportieren und in einen Krankenwagen laden. Anschließend wurde sie zur weiteren Behandlung in das McLaren Macomb Hospital gebracht, wird berichtet. Über ihren aktuellen Gesundheitszustand gibt es bisher keine offiziellen Informationen. Ein Sprecher der Polizei von Chesterfield bestätigte lediglich, dass Beamte zu Scotts Wohnsitz gerufen wurden, ohne weitere Details preiszugeben.

Wiederkehrende Probleme Die jüngsten Entwicklungen reihen sich in eine Serie von Schwierigkeiten ein, mit denen Kim Scott in den letzten Monaten konfrontiert war. Im Mai dieses Jahres wurde sie wegen des Verdachts auf Fahren unter Alkoholeinfluss verhaftet, nachdem sie Berichten zufolge mit einem geparkten Auto kollidiert war. Im Juni sorgte sie erneut für Schlagzeilen, als gegen sie vorübergehende Haftbefehle erlassen wurden, weil sie nicht zu Gerichtsterminen erschienen war. Diese Haftbefehle wurden später aufgehoben. Schon früher kämpfte Scott mit erheblichen persönlichen Herausforderungen. Im Jahr 2021 wurde sie nach einem mutmaßlichen Suizidversuch in eine Klinik eingewiesen.

Hilfe für Menschen mit Suizidgedanken Sie sind in einer verzweifelten Lebenssituation und brauchen Hilfe? Sprechen Sie mit anderen Menschen darüber. Hilfsangebote für Personen mit Suizidgedanken und deren Angehörige bietet das Suizidpräventionsportal des Gesundheitsministeriums. Unter www.suizid-praevention.gv.at finden sich Kontaktdaten von Hilfseinrichtungen in Österreich. Rat auf Draht ist die österreichische Notrufnummer für Kinder und Jugendliche. Die Nummer ist unter 147 rund um die Uhr anonym und kostenlos erreichbar.

ist die österreichische Notrufnummer für Kinder und Jugendliche. Die Nummer ist unter rund um die Uhr anonym und kostenlos erreichbar. Die Ö3-Kummernummer ist unter 116 123 täglich von 16 bis 24 Uhr und ebenfalls anonym erreichbar.

ist unter täglich von 16 bis 24 Uhr und ebenfalls anonym erreichbar. Die Telefonseelsorge ist unter der kostenlosen Telefonnummer 142 rund um die Uhr als vertraulicher Notrufdienst jeden Tag des Jahres erreichbar.

ist unter der kostenlosen Telefonnummer rund um die Uhr als vertraulicher Notrufdienst jeden Tag des Jahres erreichbar. Auf der Website www.bittelebe.at finden Angehörige/Freunde von Menschen mit Suizidgedanken Hilfe.