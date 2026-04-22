Rapper Eminem seit 18 Jahren nüchtern: "Sei treu zu dir selbst"

Rapper Eminem lebt seit 18 Jahren nüchtern. Auf Instagram präsentierte der 53-Jährige eine Medaille der Anonymen Alkoholiker aus Anlass des Jubiläums mit einer 18 in römischen Ziffern. "Sei treu zu Dir selbst" darauf auf Englisch zu lesen. Mehr als 230.000 Likes sammelte der Musiker innerhalb eines Tages für das Bekenntnis.

Auch in der Vergangenheit hatte Eminem, dem fast 45 Millionen Menschen auf Instagram folgen, schon Bilder mit den jeweiligen Jubiläumsmünzen gepostet.