Emily Ratajkowski zeigt sich bei Date mit Kim-Kardashian-Ex

Erst vor Kurzem hatte Emily Ratajkowski noch in einem Interview geschwärmt, wie glücklich sie als Single nach ihrer Trennung sei. Auf Dates scheint das Model trotz laufender Scheidung von Filmproduzent Sebastian Bear-McClard dabei nicht zu verzichten. Bereits Mitte November waren Gerüchte laut geworden, wonach sich Ratajowski mit Kim Kardashians Ex-Freund, US-Comedian Pete Davidson treffen soll.

Ratajkowski und Davidson bei Basketball-Spiel

Nun zeigten sich die beiden erstmals ganz offiziell bei einem öffentlichen Event. Davidson und Ratajowski besuchten am 27. November gemeinsam ein Basketballspiel der New York Knicks im Madison Square Garden und saßen dabei Seite an Seite in der ersten Reihe, die sie sich mit Schauspieler Ben Stiller und seiner Frau Christine Taylor sowie Jordin Sparks teilten.