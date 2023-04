"Emily in Paris"-Star Lily Collins teilt ungesehenes Hochzeitsfoto

Die 34-jĂ€hrige Britin gabe ihrem Partner, dem Regisseur Charlie McDowell ("The One I Love"), im September 2021 das Jawort. "Was als MĂ€rchen begann, ist nun fĂŒr immer meine Wirklichkeit", schrieb Collins auf Instagram. Die Hochzeit fand dem Post zufolge im amerikanischen Colorado statt. "Ich habe den großzĂŒgigsten aufmerksamsten und schönsten Menschen, den ich je gekannt habe, geheiratet, kommentierte McDowell." Stars wie Reese Witherspoon, Sarah Hyland und Vanessa Hudgens gratulierten.

Die Tochter von SĂ€nger Phil Collins begann ihre Filmkarriere 2009 an der Seite von Sandra Bullock in "Blind Side - Die große Chance". Hauptrollen ĂŒbernahm sie in dem Actionfilm "Atemlos - GefĂ€hrliche Wahrheit" und "Chroniken der Unterwelt - City of Bones".