Rätselraten um Instagram-Foto: Wer ist Elyas M'Bareks schöne Dinner-Begleitung?

Nanu, wer ist denn diese mysteriöse Schönheit, mit der Elyas M'Barek neulich essen war? Der deutsche Schauspieler hat mit einer Instagram-Story Spekulationen um sein Liebesleben angeheizt, als er ein Foto von einem Date mit einer bisher unbekannten Dame veröffentlicht hat.

Elyas M'Barek: Wer ist seine Begleitung?

In einer zeitlich begrenzt aufrufbaren Instagram-Story hat M'Barek am 12. Dezember ein Foto von einer Frau veröffentlicht, die beim Abendessen in einem Restaurant zu sehen ist und verträumt in die Kamera blickt. Der "Fack ju Göthe"-Star versah das Bild von seinem Date mit einem roten Herzerl - was prompt für Gerüchte sorgte.

In den deutschen Medien wird fleißig über die Identität von M'Bareks Dinner-Begleitung spekuliert. Die Münchner Abendzeitung mutmaßt, es handle sich um eine US-Amerikanerin, mit der M'Barek bereits seit April 2020 heimlich liiert sein soll. Der Schauspieler selbst hat sich zu dem veröffentlichten Foto aber nicht näher geäußert.