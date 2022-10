Elyas M'Barek nach Kanye Wests Hassrede "einfach nur geschockt"

Elyas M'Barek hat emp√∂rt auf Hassreden und antisemitische √Ąu√üerungen des Rappers Kanye West reagiert. "Nach all dem M√ľll, den er in der letzten Zeit wiedergegeben hat, bin ich einfach nur geschockt", schrieb der 40-j√§hrige "Fack ju G√∂hte"-Star am Mittwoch in einer Story auf seinem Instagram-Kanal.