Elton John kann seit Infektion rechts nichts mehr sehen

Sein Augenproblem hindere ihn auch bei seiner Arbeit als Musiker, erzählte John. "Es gibt Hoffnung und Ermutigung, dass es gut wird." Aber im Moment sei es irgendwie festgefahren. Die Augeninfektion habe er sich im Sommer in Südfrankreich zugezogen, erzählte John. Die Pop-Legende ("Rocket Man") hatte im September auf Instagram mitgeteilt, dass er seit der Infektion in seiner Sicht eingeschränkt sei.

Der Sänger ist derzeit in seiner Dokumentation "Elton John: Never Too Late" zu sehen. Der Film, bei dem Johns Ehemann David Furnish Regie geführt hat, gibt Einblicke in das Leben des Musikers.