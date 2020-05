Ellie Goulding fastet regelmäßig 40 Stunden

Ellie Goulding hat verraten, dass sie regelmäßig bis zu 40 Stunden fastet, um ihre sportliche Linie beizubehalten. Die selbsterklärte Fitnessfanatikerin sagte im Interview mit der britischen Sun, dass sie demnach bis zu zwei Tage ohne Essen auskommt. Außer viel Wasser mit Elektrolyten und Heißgetränken nähme sie nichts zu sich.

Fasten-Marathon

Mit dieser exzessiven Methode wolle sie ihrem Verdauungssystem "eine Pause gönnen" um Entzündungen im Körper zu verringern. Letztere seien "die Mutter ALLER Gesundheitsprobleme", meint die 33-Jährige.

Zudem versuche sie, ihre Methode so sicher wie möglich zu gestalten. "Ich nehme am Tag zuvor und danach ein bewusst nahrhaftes Essen zu mir. An den Fastentagen trinke ich dann hochwertige Elektrolyte, Tee und Kaffee. Das alles ist sicher und vorteilhaft, es sei denn, man ist Diabetiker oder hat ernsthafte gesundheitliche Probleme", erklärte sie der Zeitung. Angefangen hab sie mit zwölf Stunden ohne Nahrung, um die Zeitspanne dann auszuweiten.

Fitness-Sucht

In der Vergangenheit hatte Goulding auch darüber gesprochen "sportsüchtig" zu sein. Sie sei irgendwann jeden Tag trainieren gegangen und habe dafür sogar Termine im Musikstudio oder zum Songschreiben sausen lassen. "Ich betrachte mich nicht als suchtanfällig, aber ich hatte das Gefühl, dass ich irgendwann eine Fitness-Abhängigkeit hatte, die einfach keinen Spaß machte", erklärte sie.