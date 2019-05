Ellen DeGeneres über sexuelle Belästigung: "Bin wütend auf mich"

US-Showmasterin Ellen DeGeneres sprach erstmal über einen Vorfall, der sich in ihrer Jugend ereignete und ihr noch lange zu schaffen machte.

In der Netflix-Show "My Next Guest Needs No Introduction With David Letterman" äußerte sie sich erstmals darüber, vom damaligen Freund ihrer Mutter sexuell belästigt worden zu sein.

"Er sagte mir, er muss meine Brüste anfassen"

Alles habe damit begonnen, als DeGeneres Mutter Betty "einen sehr bösen Mann" heiratete und kurz danach die Diagnose Brustkrebs erhielt. Die 61-Jährige erinnerte sich in der Show: "Er sagte mir, als meine Mutter gerade nicht in der Stadt war, dass er einen Klumpen in ihrer Brust gefühlt habe und meine Brüste nun auch anfassen muss."

Sie erzählte weiter: "Ich wusste noch nichts über Körper. Ich wusste nicht, dass alle Brüste unterschiedlich sind. Er überzeugte mich, dass er meine Brüste anfassen muss und er versuchte es noch einmal und noch einmal."

DeGeneres: "Ich war zu schwach, um mich zu behaupten"

Damals habe die Moderatorin ihrer Mutter die Vorfälle verschwiegen, da sie unter keinen Umständen "ihr Glück zerstören" wollte. Nun sei aber die Zeit gekommen, darüber zu sprechen.