Elisabeth NASKE: Mein Lieblingsbuch

Er erzählt in siebzig Episoden Begebenheiten, die dem Autor im Laufe seiner Reisen quer über die Kontinente widerfahren sind. „Ich sah …“, so beginnt jede Geschichte und führt uns an die entlegensten und atemberaubendsten Orte, um unsere Aufmerksamkeit von den großen Wundern dieser Welt hin zu den stillen Begegnungen und den kleinen, oft verborgenen Dingen zu lenken. Der ängstliche Mann ist jener Reisende, der sich berühren lässt von der Welt, der sich ohne Schutzweste auf sie einlässt und die feinen Vibrationen wahrnimmt und der dem Lesenden die Augen dafür öffnet.

* Die neue Kinderoper der Komponistin und Cellistin: „Was ist los bei den Enakos?“, ab 26. Jänner, Agrana Studiobühne Walfischgasse, www.wiener-staatsoper.at

