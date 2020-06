Eklat bei "Schlag den Star": Aussage von Kommentator sorgt für Wirbel

Mit Kettenfahrzeugen sollten die beiden Damen so schnell wie möglich Runden durch den Matsch drehen. Lilly Becker, die übrigens "#blacklivesmatter" auf ihre Arme geschrieben hatte, sagte unter ihrem Helm: "I can't see" ("Ich kann nichts sehen"), woraufhin sich Kommentator Ron Ringguth bemüßigt fühlte, zu erklären: "Nicht 'I can't breathe', sondern 'I' can't see'..."

"Ich kann nicht atmen" waren die letzten Worte des Afroamerikaners George Floyd, der aufgrund von Polizeigewalt den Tod gefunden hat.