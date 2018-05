"Eitel": Mit diesem Trick macht sich Dieter Bohlen jünger

Wie macht der Mann das nur? Von Staffel zu Staffel scheint DSDS-Juror Dieter Bohlen jünger zu werden. Während sich einst tiefe Falten in seine Wangen und Stirn gruben, wirkt der Produzent bei seinen TV-Auftritten in letzter Zeit regelrecht glattgebügelt – und das, obwohl er nach eigenen Angaben auf Botox verzichtet. Das Rätseln hat nun ein Ende. Denn jetzt verrät ein Produktionsinsider das Geheimnis hinter Bohlens glattem Antlitz.

Dieter Bohlen besteht auf Spezialkamera

"Wenn man ihn jetzt so im Fernsehen sieht, sieht alles so glatt aus. Da muss was passiert sein, das Gesicht sieht ganz anders aus als damals", merkte auch Dieters Ex Naddel kürzlich in einem Interview an.

Beauty-Eingriffe dementiert der DSDS-Chef aber vehement. "Ich habe mich nie in irgendeiner Weise einer schönheitschirurgischen Behandlung, welcher Art auch immer, unterzogen, also mir zum Beispiel auch nie Botox oder Ähnliches spritzen lassen", stellte der 64–Jährige vor einiger Zeit klar.

Nun soll ein Produktionsinsider laut dem Klatschmagazin OK! verraten haben, wieso Bohlens Gesicht im Fernsehen eigentlich so entfaltet aussieht. Offenbar besteht der Musiker auf eine ganz spezielle Kamera-Technik.

"Dieter hat nur ein einziges Kamerateam, dem er vollends vertraut", zitiert das Klatschblatt seine Quelle. Bei Einstellungen, die ihn am Jurypult von DSDS zeigen, soll eine Spezialkamera verwendet werden, die mehrere tausend Euro gekostet hat und eigens für den Poptitan gekauft wurde.