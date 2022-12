Eiserne Disziplin: Diese drei Worte sind Letizias und Felipes Töchtern verboten

In seinem neuen Buch "Los hombres de Felipe VI" enthüllt der Journalist José Apezarena private Details, die der Öffentlichkeit bisher über die Ehe des spanischen Königs Felipe mit seiner Frau Letizia nicht bekannt waren. Auch in die Erziehung ihrer beiden Töchter, Leonor und Sofia, gibt der Autor in seinem Enthüllungsbuch Einblicke.

Letizia und Felipe legen Wert auf Disziplin

Laut elespanol.com schildert Apezarena, dass die beiden Prinzessinnen mit viel Strenge erzogen werden - obwohl das Königspaar alles dafür tut, trotz voller Terminkalender möglichst viel Zeit mit den Töchtern zu verbringen.