Erste Einblicke: Jennifer Anistons neues Heim in Montecito, das einst Oprah gehörte

Das palastartige Anwesen im toskanischen Stil, das einst im Besitz von Talkshow-Ikone Oprah Winfrey war, wurde zuletzt über ein Jahr lang renoviert. Inzwischen scheint es laut Daily Mail endlich einzugsbereit zu sein - nachdem ein Stalker im Frühjahr 2025 die Eingangstore von Anistons Haus in Bel Air gerammt hatte.

2022 wurde bekannt, dass Jennifer Aniston ihr Immobilien-Portfolio erweitert hat. Für rund 15 Millionen US-Dollar kaufte sie damals eine Villa im kalifornischen Montecito - in der Nachbarschaft von Prinz Harry und Herzogin Meghan .

Fotos von dem Montecito-Grundstück zeigen, dass der Gartenbereich mittlerweile recht wohnlich aussieht. Die Baumaschinen sind eleganten Gartenmöbeln gewichen. Und der ehemals leere Pool wurde gefüllt (zu sehen hier).

So wohnt es sich in Oprahs ehemaliger Villa

Laut Architectural Digest bietet das 1998 errichtete Anwesen „malerische Meer- und Bergblicke, mehrere Terrassen, angelegte Gärten und einen riesigen Vorplatz, alles auf einem privaten Grundstück, eingebettet zwischen Eichen am Ende einer langen, mit einem Tor versehenen Auffahrt“. Das bewaldete Grundstück wartet zudem mit weitläufigen Rasenflächen, viel Privatsphäre sowie mit Parkplätzen für fünfzehn Autos auf.

Winfrey, die seit langem in Montecito wohnt, hatte das Anwesen 2021 als Teil eines größeren, ein Hektar großen Anwesens erworben und dafür 10,5 Millionen Dollar bezahlt. Ein Jahr später teilte Winfrey das Anwesen auf und verkaufte es. Aniston erwarb einen Teil, während Winfreys langjähriger Freund Bob Greene den anderen kaufte.