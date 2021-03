Eintrag ins Logbuch: William Shatner wird 90

Shatner wird übrigens trotz vierer Scheidungen (mit drei Töchtern zwischen 56 und 62 Jahren von der ersten Frau) auf 90 Millionen Euro Vermögen taxiert – er ist ja auch Musiker, Autor und Pferdezüchter.

1969 endete „Startrek“ (und wurde erst dank Wiederholung in den 1970ern zum Kult), aber der Kapitän ging nicht vom Schirm – es folgten Aberhunderte Folgen von „T. J. Hooker“ oder „Boston Legal“, auch in „Baywatch“, „Columbo“ und „The Big Bang Theory“ tauchte er immer formatfüllender auf.

Er hat zwei Emmys und einen Golden Globe, einen guten Ruf als Wohltäter (so spendete er einmal den fünfstelligen Erlös für einen seiner Nierensteine), nur nicht die beste Nachred’ von Kollegen.

„Ich liebe Kirk, was ich leider nicht von Bill sagen kann“, so James „Scotty“ Doohan (gestroben 2005), der ihn als Bordingenieur lieber auf den Mond schießen statt hochbeamen wollte. Das Zerwürfnis mit Leonard „Spock“ Nimoy (gestorben 2015), über dessen Auslöser beide schwiegen, ging noch tiefer. Es war Shatner verboten, zu Nimoys Begräbnis zu kommen: „Ich weiß bis heute nicht, was ich getan haben soll. Ich liebte ihn, aber er hörte auf, mit mir zu sprechen. Keinen meiner Briefe in seinen letzten Jahren hat er je beantwortet.“

Doch als „Kirk“ gelang ihm auch ein historisches Signal für Zuneigung über alle Grenzen hinweg: Der angeblich erste „gemischtrassige“ Kuss im US-Fernsehen. In der Folge „Platos Stiefkinder“ kam’s in Farbe zur „schwarz-weißen“ Lippenkollision mit Nichelle „Miss Uhura“ Nichols (88). Zum Mitschreiben – 1968! Eine 53-jährige Utopie ...