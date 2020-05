Eine Nacht mit Verena

Es ist zwar eine kleine Rolle, aber es geht ganz schön rauf, runter, links und rechts", scherzte Verena Scheitz bei den Proben auf der Festspielbühne in Mörbisch. Am 9. Juli feiert die ORF-"Heute Leben"-Moderatorin mit "Eine Nacht in Venedig" in der Rolle der "Agricola Barbaruccio" nicht nur Premiere, sondern ihr Mörbisch-Debüt:"Mit Gesang habe ich nie aufgehört. In den letzten Wochen habe ich aber verstärkt Stunden genommen, damit ich nicht zum Gerede werde." Für das Multi-Talent – sie ist promovierte Juristin, Moderatorin, Operettensängerin, Schauspielerin und Kabarettistin (Tipp: " Scheitz dir nix", 20. August, Mörbisch) – ist der Auftritt auf der Freiluft-Bühne am Neusiedler See eine Herausforderung: