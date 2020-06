Eine dynamische Liaison

Fünf Jahre lang hatte Sebastian Koch (52) in keinem deutschsprachigen TV-Film mitgewirkt. Als ihm die Rolle des Dynamit-Erfinders Alfred Nobel in "Eine Liebe für den Frieden – Bertha von Suttner und Alfred Nobel" (am 8. Dezember, 20.15 Uhr in ORF2) angeboten wurde, konnte er der "Versuchung" jedoch nicht widerstehen: "Ich habe sofort zugesagt, was bei mir nicht oft vorkommt. Aber diese wunderbare Rolle, das sehr gute Drehbuch und meine Partner haben mir die Entscheidung leicht gemacht", so der mehrfach ausgezeichnete Schauspieler bei der Präsentation des Fernseh-Dramas am Donnerstag im Votivkino.