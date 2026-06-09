"Ein wunderbarer Mensch" Michael J. Fox wird 65: "Habe mehr Spaß bei der Arbeit als je zuvor"

Dankbarkeit sei für ihn das Allerwichtigste, sagt Michael J. Fox - und er sei dankbar für alles. Seit Jahrzehnten kämpft der Schauspieler, der mit der "Zurück in die Zukunft"-Filmtrilogie weltberühmt wurde und am Dienstag (9. Juni) 65 Jahre alt wird, gegen eine Parkinson-Erkrankung - aber lässt sich davon auch so wenig einschränken wie möglich. Gerade erst stand er mit Kollege Harrison Ford für die Serie "Shrinking" vor der Kamera.

Fox sei "großzügig, unterstützend, offen, einfach ein wunderbarer Mensch", sagte Ford anschließend im Interview der Vanity Fair. "Ich habe mehr Spaß bei der Arbeit als je zuvor", so Fox. "Ich nutze die Energie, die ich habe, so weit aus, wie ich kann. Ich habe das Gefühl, ich muss das einfach machen. Ich will bei allem dabei sein. Ich will aktiv sein, weiter arbeiten, meine Partnerschaften erhalten, meine engen Freunde und meine Zeit mit meiner Familie genießen. Und es ist gut, es ist so viel besser, als es sein könnte."

Seit 1988 ist Fox mit der Schauspielerin Tracy Pollan verheiratet, das Paar hat vier erwachsene Kinder. "Als Vater, Ehemann und Freund gibt es viel, was ich noch machen möchte", sagt er.

Schon als Teenager zum Schauspieler

Geboren wurde Fox am 9. Juni 1961 im kanadischen Edmonton. Er wuchs mit drei Schwestern und zwei Brüdern auf. Sein Vater arbeitete für die kanadische Armee und die Familie zog häufig um. Schon als Teenager spielte Fox in ersten Fernsehfilmen mit, erst in Kanada, dann ging er nach Los Angeles.