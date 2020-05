Ein Universum namens Horowitz

Es war nicht nur für den Chefredakteur der KURIER-freizeit, Michael Horowitz, ein komisches Gefühl, unter dem Adler im Bundeskanzleramt zu sitzen, sondern auch für Ex-Vizekanzler Josef Pröll. So oft stand er mit dem Bundeskanzler nach dem Ministerrat am Pult, aber: "Mir geht nichts ab, wenn man sich die momentane politische Situation ansieht. Es ist angenehmer, in der ersten Reihe der Dinge zu harren, die da geboten werden, als selbst vorne etwas zu erklären, was in Wirklichkeit gar nicht zu erklären ist."