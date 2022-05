Ein Macho und ein Lustobjekt: Elyas M’Barek wird 40

Schon sein allererster Film – mit 18 – schien wegweisend: „Mädchen, Mädchen!“, übrigens an der Seite von Karoline Herfurth (38), mit der er später die schönsten Dinger – von „Fack Ju Göhte“ bis zu „Traumfrauen“ – drehte. Dabei meidet M’Barek geradezu penibel rote Teppiche und errötende Blicke unter allfällige persönliche Bettdecken.

„Meine heimliche Hochzeit hat schon 25 Mal stattgefunden“, ätzte er über publizierte Spekulationen. Jüngst meldete die Boulevardpresse eine Verlobung mit US-Model Jessica Riso (33). Fest steht freilich nur, dass der neueste M’Barek-Film am 7. Juli in die Kinos kommt: „Liebesdings“, im Duett und im Duell mit Alexandra Maria Lara (42) als Societyreporterin, die sich gnadenlos an die Fersen eines fliehenden Filmstars heftet.

Erstaunlich, wie schnell er auch international brillierte: Schon 2012 nahm ihn Variety auf die Liste der Breakthrough Performers (Durchstarter), in „Der Medicus“ (2017) hält er Großkalibern wie Ben Kingsley oder Stellan Skarsgaard stand.

Über seine Darstellung des aus der Haft entlassenen Bankräuber Zeki Müller, den das Schicksal zum Aushilfslehrer umschult, urteilte Der Spiegel schon 2013: „So frei von jeder sichtbaren Anstrengung und so hemmungslos von sich und der Welt begeistert, versieht derzeit kein anderer deutscher Kino-Schauspieler sein Handwerk.“