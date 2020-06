Ein Luftfilter namens Queen Mary

Seit einer Woche ist die neue britische Botschafterin mit dem gar nicht britischen Namen Susan le Jeune D’Allegeershecque in Amt und Würden: "Die Präsentation dieser Traditionsmarke ist eine fantastische Gelegenheit, um hier zu starten, obwohl ich selbst Jaguar fahre." An London wird sie den guten Tee, BBC und das Westend sehr vermissen: "Mein Deutsch ist noch nicht so gut, dass ich hier schon ins Theater gehen kann." Ihre ersten Wege in Wien führten sie bereits in die Klimt-Ausstellung ins Belvedere und auf ein Frühstück ins Café Central.