Im Lieblingssessel: „Ein Duke kommt selten allein“-Star überraschend verstorben
Die Zuschauer kannten ihn als Mechaniker Cooter Davenport aus der Kult-Serie „Ein Duke kommt selten allein“. Nun ist Schauspieler Ben Jones im Alter von 84 Jahren gestorben.
Wie seine Frau am Sonntag auf Social Media bekannt gab, ist Jones am 9. August verstorben.
Ehefrau bestätigt Tod: „Die Liebe meines Lebens verloren“
„Ich habe heute die Liebe meines Lebens verloren. Ben ist an einem schweren Herzinfarkt gestorben“, schrieb Alma Viator auf Facebook und postete dazu ein Foto des Schauspielers mit seinem Hund.
Der Tod des zweifachen Vaters, der nach dem Aus der Kult-Serie zwei Amtszeiten lang US-Kongressabgeordneter von Georgia war, kam für die Familie offenbar unerwartet.
„Er saß zu Hause in seinem Lieblingssessel und wartete darauf, dass die Braves die Yankees schlagen. Ben hatte ein unglaublich erfülltes Leben. Er liebte so viele Menschen und wurde von so vielen geliebt. Er wird uns fehlen. Ich habe ihn unendlich geliebt.“
In 142 Folgen war Jones an der Seite von Tom Wopat, John Schneider, Catherine Bach, Denver Pyle, Sorrell Brooke und Country-Sänger Waylon Jennings für „Ein Duke kommt selten allein“ vor der Kamera. Auch wenn seine Figur auf dem Papier nur eine Nebenrolle war, gehörte er als eine Art Ehrenmitglied zur Familie Duke.
Tom Wopat nahm auf Instagram mit rührenden Worten Abschied von seinem ehemaligen Co-Star.
Zu seinem gemeinsamen Foto schrieb er: „Die Dukes of Hazzard-Familie [Anmerkung: Der Original-Titel der Serie] hat heute ein weiteres wichtiges Mitglied ihrer Besetzung verloren. Ben Jones war ein guter Freund und ein leidenschaftlicher Verfechter all dessen, was die Unterhaltungsbranche zu bieten hat. Er wird uns sehr fehlen… Denver Pyle sagte oft zu Ben: Ich bin nicht dein Onkel Jesse! Aber ich habe das Gefühl, wir haben heute einen Cousin der Dukes verloren.“
Ben Jones hinterlässt eine Tochter namens Rachel und einen Sohn namens Walker. Mehrere Berichte, darunter Nachrufe großer Unterhaltungsmedien, nennen sie neben seiner vierten Ehefrau Alma Viator, die er 1992 heiratete, als seine Hinterbliebenen.
Die Kinder stammen Berichten zufolge aus früheren Ehen stammen. Jones war bereits mehrfach verheiratet, bevor er mit Viator eine Partnerschaft einging. Die Ehe hielt knapp 34 Jahre lang bis zu seinem Tod. Jones' Kinder führen ein zurückgezogenes Leben.
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