Die Zuschauer kannten ihn als Mechaniker Cooter Davenport aus der Kult-Serie „Ein Duke kommt selten allein“. Nun ist Schauspieler Ben Jones im Alter von 84 Jahren gestorben.

Wie seine Frau am Sonntag auf Social Media bekannt gab, ist Jones am 9. August verstorben.

Ehefrau bestätigt Tod: „Die Liebe meines Lebens verloren“

„Ich habe heute die Liebe meines Lebens verloren. Ben ist an einem schweren Herzinfarkt gestorben“, schrieb Alma Viator auf Facebook und postete dazu ein Foto des Schauspielers mit seinem Hund.

Der Tod des zweifachen Vaters, der nach dem Aus der Kult-Serie zwei Amtszeiten lang US-Kongressabgeordneter von Georgia war, kam für die Familie offenbar unerwartet.

„Er saß zu Hause in seinem Lieblingssessel und wartete darauf, dass die Braves die Yankees schlagen. Ben hatte ein unglaublich erfülltes Leben. Er liebte so viele Menschen und wurde von so vielen geliebt. Er wird uns fehlen. Ich habe ihn unendlich geliebt.“