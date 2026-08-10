Fotos bestätigen Geburt: Aubrey Plaza und Chris Abbott erstmals Eltern geworden

Im April wurde bekannt, dass Schauspielerin Aubrey Plaza schwanger ist. Vater des Kindes ist Chris Abott - unter anderem bekannt aus der Serie „Girls“. Nun wird berichtet, dass das Baby bereits im Juli zur Welt gekommen ist.

Aubrey Plaza: Baby schon da?

Fotos, die das Promiportal TMZ veröffentlichte, zeigen Plaza am Sonntag in New York City mit ihrem Baby im Arm, offenbar nach Abbotts letzter Vorstellung in dem Broadway-Musical „Death of a Salesman“ („Tod eines Handlungsreisenden“).

Aubrey war erstmals im April mit Babybauch gesichtet worden, einen Tag nachdem das Magazin People über ihre Schwangerschaft berichtet hatte. Am darauffolgenden Tag unterstützte die Schauspielerin Abbott auf einer Afterparty nach der Premiere seines Broadway-Stücks, bevor sie wenig später im Podcast „SmartLess“ bestätigte: „Nun, da ist ein Baby in mir drin.“

Offiziell bestätigt wurde die Geburt bisher nicht. Das Paar ist allerdings dafür bekannt, seine Beziehung dem Rampenlicht fernzuhalten.