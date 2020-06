Ein Brief an die Queen

Aber Sie sind, wie uns Fremdenverkehrsexperten vorrechnen, Ihr Geld wert! Ein nicht unerheblicher Teil des britischen Tourismus funktioniert nachdem Prinzip „Geh ma Royals schau’n“. Tatsächlich dreht praktisch jeder Tourist, der London besucht, eine Runde um den Buckingham Palace, in der Hoffnung, dass Sie vielleicht doch grade aus dem Fenster sehen.



Apropos Fenster! Es kann schon recht unangenehm sein, wenn man Queen ist. Wenn ich daran denke, dass in der Nacht zum 9. Juli 1982 der 31-jährige Michael Fagan durch ein irrtümlich geöffnetes Fenster in den Königspalast stieg und an Ihrem Bett Platz nahm. Das muss absolut shocking gewesen sein, als Sie morgens erwachten und Mr. Fagan neben Ihnen auf dem King Size Bett saß, dessen Bezüge sicher mit vielen goldenen Kronen bestickt sind. Aber was hilft das alles in einer solchen Situation! Ist Gott sei Dank gut ausgegangen damals, obwohl das keine Glanzleistung der Royal Security war.



Soll also keiner sagen, Queen-Sein ist immer das reinste Vergnügen, da gibt’s schon Situationen, die unsereins kaum erleben wird.