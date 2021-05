Viele Schauspieler singen das hohe Lied auf sich selbst – aber nur ganz wenige wurden so oft besungen wie Gary (eigentlich Frank James) Cooper.

Der „Held aus Helena“ (die Hauptstadt Montanas) kommt gleich in vier berühmten Hits vor: In Irving Berlins „Puttin’ On The Ritz“ mit der Zeile „Tryin’ Hard to look like Gary Cooper“ als Inbegriff vom In-Begriff des eleganten Mannsbilds von Welt; in Christian Kolonovits’ Abgesang „Good Old Hollywood is Dying“ mit „Did You ever see a Movie, where Gary Cooper played a Hero“ (intoniert von Waterloo & Robinson); in Eddy Mitchells „La Dernière Séance“ über das Kino seiner Kindertage mit (frei übersetzt) „Ich sah Gary Cooper, wie er die Hilflosen verteidigte“ und in Kris Kristoffersens „Hero“ mit dem (ziemlich exakt übersetzten) Rat an den amerikanischen Mann „Alles, was du dich je fragen solltest, ist, wie hätte sich Gary Cooper in dieser Situation verhalten?“

Das Ende vom Lied aber ist, dass die Legende viel langlebiger ist als die Wirklichkeit – Cooper, der an einem 7. Mai vor 120 Jahren zur Welt kam, verließ sie genau heute, Donnerstag, vor 60 Jahren und ist immer noch so charismatisch wie einst als Leuchtturm der Leinwand (schlaksige 1,91 m) mit drei Oscars, einem Golden Globe und dem unsichtbaren, aber allgegenwärtigen Adelsprädikat, für den großen, guten und geraden Amerikaner zu stehen.