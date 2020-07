Eigene Schwester wirft "MythBusters"-Star sexuellen Missbrauch vor

Laut Unterlagen soll Savage seine Schwester davon abgehalten haben, ihr Bett zu verlassen und sie "anal vergewaltigt" haben. Den Missbrauch habe Savage "als Spiel maskiert". Pacchiana behauptet, durch die Angriffe und den sexuellen Missbrauch traumatisiert worden zu sein. Sie habe nach eigenen Angaben "katastrophale und lebenslange Verletzungen" erlitten.

Auch auf ihrer Webseite "Second Wound" beschreibt Pacchiana die schmerzhaften Erfahrungen, die sie als Kind gemacht haben soll. Ihre Familie sei ihr in all der Zeit keine Stütze gewesen - im Gegenteil.

"Als ich meiner Familie erstmals enthüllt habe, dass mich mein Bruder als Kind missbraucht hat, dachte ich, meine ganze Welt würde sich ändern. Ich ging davon aus, dass meine Familie meinen Wunsch, zu ergründen, was in unserem Heim falsch gelaufen ist, und den Weg der Heilung zu beschreiten, teilen würde. Doch ich lag traurigerweise falsch. Tatsache ist, dass sie sich verhielten, als ob der Missbrauch keine Bedeutung hätte. Ja - sie haben mir gegelaubt. Aber die Mitglieder meiner Familie schienen entschlossen zu sein, mein Trauma unter den Teppich zu kehren", schreibt Savages Schwester.