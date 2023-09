Ehemaliges Haus von Marilyn Monroe soll vor Abriss gerettet werden

Das ehemalige Haus von Marilyn Monroe soll vor dem Abriss gerettet werden. Der Stadtrat von Los Angeles hat am Freitag daf├╝r gestimmt, ein Verfahren einzuleiten, um das Geb├Ąude, in dem die Schauspielerin 1962 an einer ├ťberdosis Drogen starb, als historisches und kulturelles Denkmal auszuweisen.