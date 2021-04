Ehe-Aus bei "Blümchen": Jasmin Wagner verrät Trennungsgrund

Es gab einige "Themen, die wir schon länger hatten". Im Lockdown hatte das Paar Zeit, diese zu "durchleuchten". Da sei Wagner bewusst geworden: "Diese Liebe ist zu Ende." Sie habe keine gemeinsame Zukunft mehr gesehen, auch keine gemeinsamen Kinder, wie sie nun gestand. Kinder mit einem neuen Partner könnte sie sich aber durchaus vorstellen.

Das zu akzeptieren und sich für eine Trennung zu entscheiden, sei ihr dennoch nicht leicht gefallen. "Ich war bodenlos traurig, weil ich ja gar nicht mehr wusste, wie meine Welt funktioniert ohne meinen Mann", erklärte sie nun gegenüber RTL. Von Sippel hat sich Wagner in Freundschaft getrennt.

Inzwischen hat sie sich in ihrer eigenen Wohnung in Hamburg eingelebt. Auch beruflich geht es voran. Am 20. April erscheint Jasmin Wagners Single "Gold", ihr Album "Von Herzen" kommt im Juli auf den Markt.