Eddie Hassell: 30-jähriger "Bones"-Star in Texas erschossen

Ebenfalls nicht bekannt ist, wie genau die Umstände des Diebstahls waren und inwiefern Hassell in diesem verwickelt war. Es sei bisher auch noch zu keiner Verhaftung gekommen.

Hassell war unter anderem in dem Film "The Kids Are All Right" zu sehen, der 2011 mehrfach Oscar nominiert war. Die Hauptrollen spielten Julianne Moore und Mark Ruffalo.