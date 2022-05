Ed Sheeran ist zum zweiten Mal Vater geworden

Der britische Popstar Ed Sheeran und seine Ehefrau Cherry Seaborn sind zum zweiten Mal Eltern geworden.

Ihr erstes Kind, ein Mädchen namens Lyra Antarctica Seaborn Sheeran, das 2020 zur Welt kam, hat nun ein kleines Schwesterchen bekommen. Via Instagram teile der 31-jährige Superstar ein Bild mit zwei kleinen Socken darauf. Dazu folgende Worte: Ich wollte euch alle wissen lassen, dass wir ein weiteres wunderschönes Mädchen bekommen haben. Wir sind beide so verliebt in sie und überglücklich, nun eine vierköpfige Familie zu sein."