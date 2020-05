Echt „phett“, Beth!

Heute steht sie in sündhaft teuren Designer-Kreationen auf den tollsten Bühnen der Erde, Fans wie Fashion-Ikonen (siehe unten) himmeln sie an, die Nummer 1 der Hitparade ist für die 31-Jährige, die als Kind nicht mal ein eigenes Bett besaß, ein schönes Zuhause geworden.

Freitag, tritt die Stimm- Urgewalt in der Bank-Austria-Halle im Wiener Gasometer auf (Restkarten: www.oeticket.com) .

Was ist so faszinierend an diesem, wie sie selbst sagt, „kleinen, dicken, lesbischen Mädchen“? Die unvergleichliche Stimme. Gott mag beim Verteilen ihrer körperlichen Vorzüge vielleicht gerade ein wenig abgelenkt gewesen sein, aber bei den Stimmbändern zeigte er Gerechtigkeit. Doch wo war Gott, als die junge Mary Beth ihn dringend benötigt hätte? „Die Kindesmisshandlung in meiner Familie war auf unmerkliche Weise einfach da, wie das ständige Brummen eines Kühlschrank, das man gar nicht mehr bewusst wahrnimmt. Sexueller Missbrauch reichte bei uns so weit zurück, dass man Ahnenforschung hätte betreiben müssen.“