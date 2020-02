Echt bitter: Wer zu den schlechtesten Schauspielern Hollywoods zählt

Von wegen süß – diese Früchte schmecken wohl keinem Hollywood-Star. Jetzt wurden nämlich die Nominierungen für die „ Goldene Himbeere“ (der Anti-Oscar) bekanntgegeben. Der Preis zeichnet die schlechtesten Filme und die enttäuschendsten schauspielerischen Leistungen aus. Übrigens, ein Mann ist gleich viermal nominiert, aber dazu etwas später.

Der musikalische Katzenjammer „Cats“, die Komödie „A Madea Family Funeral“, der Action-Streifen „Rambo: Last Blood“, der Psychothriller "The Fanatic" und "The Haunting of Sharon Tate" zählen da zu den schlechtesten Filmen des Jahres.