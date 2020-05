Echt bärig: Hansi im Glück

Hansi Hinterseer

Karl Moik

Der gebürtige Kitzbüheler legte nicht nur als Skirennfahrer eine Bilderbuchkarriere hin. Auch als Schlagerstar punktet er seit 20 Jahren bei seinem Millionen-Publikum. Gekrönt wurde der berufliche Werdegang durch sein privates Glück: Seit 1986 istmit Ehefrau(55) glücklich. Zwei wunderschöne Töchter,(28)und(26), stammen aus dieser vorbildlichen Beziehung. "Meine Familie ist das Um und Auf meines Erfolges", betonte der 60-Jährige bei der Präsentation seines Konzert-Albums "Das Beste zum Jubiläum – Live" im Kitzbüheler Filmtheater, bei dem auch sein einstiger "Mentor"vorbeischaute.

KURIER: Ihre Fangemeinde besteht vor allem aus weiblichen Fans. Hat Sie Ihre Ehefrau heuer auf die große "20 Jahre Jubiläums-Tour" durch 41 Städte und sieben Ländern begleitet?



Hansi Hinterseer: Nein, Romana war nicht dabei. Es war eine sehr anstrengende Konzert-Tour. Das wäre nix für sie gewesen. Meine Familie ist ja das Um und Auf meines Erfolges. Ohne die Geduld und das Verständnis meiner Frau hätte es während meiner Bühnenkarriere Mega-Probleme geben können.



Karl Moik ist heute Ihr Gast in Kitzbühel. Was verbindet Sie mit ihm?

Ich habe Karl Moik während meiner Skikarriere in Schladming kennengelernt. Er war derjenige, der mir 1994 die Chance gab, im Musikantenstadl erstmals im TV zu singen. Diese zehn Minuten haben mir zum entscheidenden Durchbruch verholfen – das werde ich ihm nie vergessen.



Sie waren Sportler, sind nun als Schlagersänger und Schauspieler erfolgreich. Welcher Lebensabschnitt war der Schönste?

Jedes Jahrzehnt hat seine Spezialität gehabt. Mein Ski-talent ausleben zu können, war eine tolle Sache. Ich habe viel von der Welt gesehen. Auf der Bühne zu stehen, hat mir viel Wertschätzung eingebracht. Das ist auch ein sehr schönes Gefühl.