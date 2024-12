Dwayne Johnson: "Mit 16 war ich bereits mehrmals verhaftet worden"

Die Kombination aus Action und Humor sind für den Hollywoodstar seit jeher das Rezept für großen Erfolg. Er begann seine Karriere vor 22 Jahren mit "Scorpion King". Seitdem spielte er in Blockbustern wie "Fast & Furious", "Jumanji" und "Moana" : "Ich habe mir immer gesagt, dass ich alles geben werde, egal ob ich Wrestler, Schauspieler oder Geschäftsmann bin. Erfolg kommt von harter Arbeit und Leidenschaft",​ erklärt er.

"Es gibt so viel Herz in diesem Film. Eine meiner Lieblingsszenen ist, wenn der Weihnachtsmann meinem Charakter sagt, dass es unsere Aufgabe ist, das Beste in den Menschen zu sehen, selbst wenn sie auf der ungezogenen Liste stehen. Diese Botschaft bedeutet mir viel", sagt Johnson über seine Rolle und beschreibt den Film als eine "große, spaßige, actionreiche und frische neue Interpretation der Weihnachtsgeschichte".

Johnson ist auch bekannt für seine inspirierenden Botschaften an Fans. Er betont oft die Wichtigkeit von Durchhaltevermögen und Selbstvertrauen. "Das Leben wird dich zu Boden schlagen. Aber der wahre Test ist, wie oft du wieder aufstehst. Das ist es, was dich definiert", ist eines seiner Lebensmottos, die er auch in diversen Social Media-Postings verbreitet.

Er gehört auch nicht jener Gruppe von Stars an, die aus ihrem Privatleben ein Geheimnis machen, im Gegenteil. Er teilt oft Bilder und Momente aus seinem Familienleben. Trotz seines hektischen Lebens legt er großen Wert auf seine Familie. Er hat drei Töchter, die für ihn das Zentrum seines Universums sind. "Meine Familie gibt mir Kraft. Sie sind der Grund, warum ich so hart arbeite. Alles, was ich tue, ist, um ihnen ein besseres Leben zu ermöglichen."