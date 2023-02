Lena Gercke: Nur wenige Wochen nach Geburt wieder top in Form

Mitte J√§nner gab Lena Gercke bekannt, zum zweiten Mal Mutter geworden zu sein. Erst vor Kurzem hatte die ehemalige "GNTM"-Gewinnerin ihren Fans auf Instagram erz√§hlt, w√§hrend ihrer zweiten Schwangerschaft sechzehn Kilo zugenommen zu haben. Bei ihrem ersten Kind, Tochter Zoe, waren es zwanzig. Anfang J√§nner teilte Gercke mit, bereits mit der R√ľckbildung begonnen zu haben.

Lena Gercke geht es nach Geburt mit dem Sport langsam an

"Sport kann man dazu aber noch nicht wirklich sagen", sagte das Model. "Ich versuche, erstmal gr√ľndlich ein Beckenbodentraining in meinen Alltag zu integrieren, bevor ich wieder mit dem Sport starte." Auf die Frage, ob sie schon wieder ein Sixpack habe, scherzte die 34-J√§hrige: "Im Moment nur im K√ľhlschrank."

Gercke zeigt After-Baby-Body

Obwohl es die zweifache Mutter mit dem Training langsam angeht, wundern sich ihre Follower dar√ľber, dass sie nur wenige Wochen nach der Geburt bereits wieder so fit aussieht. In einer Instagram-Story zeigte sich Lena Gercke k√ľrzlich bauchfrei auf dem Weg zum Sport. Dass sie vor Kurzem Mama geworden ist, merkt man ihr so gar nicht an. Und auch auf anderen Fotos, die sie auf Instagram ver√∂ffentlicht, wirkt sie wieder so fit wie vor der Geburt.