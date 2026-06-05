Palermo: Hochzeitsfeierlichkeiten von Dua Lipa und Callum Turner nehmen Fahrt auf

Die Feierlichkeiten rund um die Hochzeit des britisch-kosovarischen Popstars Dua Lipa und des englischen Schauspielers Callum Turner nehmen in Palermo Fahrt auf. Das Paar traf am Donnerstagabend mit einem Privatjet in der sizilianischen Hauptstadt ein und bezog anschließend eine Suite im Luxushotel Villa Igiea. Medienvertreter und Paparazzi aus mehreren Ländern verfolgen die Vorbereitungen auf das Wochenende mit mehreren Events aufmerksam.

Zu den erwarteten Hochzeitsgästen zählen angeblich unter anderem Star Elton John, Sängerin Charli XCX und Designerin Donatella Versace. Letztere soll mehrere Outfits für die Braut entworfen haben. Mehr als 200 Gäste aus aller Welt sollen in den kommenden Tagen in mehreren Hotels der sizilianischen Hauptstadt untergebracht werden. Im Zentrum Palermos wurden Bereiche abgesperrt, um die Privatsphäre der Gäste zu schützen. Vorgesehen sei unter anderem ein exklusiver Besuch der Galerie für Moderne Kunst mit anschließendem Empfang.

Hochzeitsfest in Nobelvilla in Bagheria

Der Höhepunkt der Feierlichkeiten wird am Samstag in Bagheria nahe Palermo erwartet. Als Veranstaltungsort für das große Hochzeitsfest soll die historische Villa Valguarnera dienen. Die Villa im barocken Stil diente in den vergangenen Jahren mehrfach als Film- und Fotokulisse. Außerdem wurde sie für einen Werbespot von Dolce & Gabbana mit Sophia Loren unter der Regie des sizilianischen Oscarpreisträgers Giuseppe Tornatore genutzt. Hier hat auch das italienische Topmodel Mariacarla Boscono geheiratet.

Die Organisation der Events liegt bei der bekannten italienischen Eventplanerin Alessandra Grillo und einer auf Luxusveranstaltungen spezialisierten Agentur aus Mailand. Grillo hatte auf Sizilien bereits 2018 auf Sizilien die Hochzeit der bekannten italienischen Modeinfluencerin Chiara Ferragni mit dem Rapper Fedez organisiert.

Nach Angaben italienischer Medien hatten Dua Lipa und Callum Turner bereits am 31. Mai in London standesamtlich geheiratet. Offiziell bestätigt wurde dies bisher nicht. Die 30-jährige Dua Lipa zählt mit Songs wie "Levitating", "Don't Start Now" und "Dance the Night" zu den erfolgreichsten Künstlerinnen ihrer Generation.