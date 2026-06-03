Wen Dua Lipa mit ihrem "Hochzeitskleid" ehrt und warum es Kritik hagelt

Ein Ja‑Wort im kleinen Rahmen: Dua Lipa und Callum Turner heirateten vergangenen Sonntag standesamtlich in der Old Marylebone Town Hall in London. Mit dabei waren nur die engsten Freunde, Familie und ein paar ausgewählte Pressefotografen. Wie Bilder auf Instagram zeigen, erschien die britisch-albanisch-kosovarische Sängerin in einem eleganten Zweiteiler von Schiaparelli aus der Feder von Kreativdirektor Daniel Roseberry.

Das Outfit setzte sich aus einem einreihigen, elfenbeinfarbenen Blazer mit goldenen Knöpfen und einem asymmetrischen Rock zusammen. Dazu wählte sie einen weißen Statement-Hut von Stephen Jones, weiße Handschuhe sowie spitze Pumps von Louboutin. Um den Hals trug sie zudem eine Bulgari Serpenti High Jewelry Halskette aus 18-karätigem Weißgold. Das Online-Portal Page Six schätzt den Wert des Schmucksücks auf eine halbe Million Dollar.

Dua Lipa ehrt Bianca Jagger Lipa ehrt mit dem Kostüm den Braut-Look der stilprägenden Bianca Jagger, Aktivistin und in den 1970er-Jahren Ehefrau von Rockstar Mick Jagger. Jagger heiratete vor fast 55 Jahren in einem cremefarbenen "Le Smoking"-Sakko von Yves Saint Laurent mit langem Rock, Sonnenhut mit Schleier und weißen Peeptoes. Unter dem Sakko trug sie nichts und schloss es lediglich mit einem Knopf – ein für die damalige Zeit gewagter Look.

Fehlerhaftes Design Aufmerksamkeit zieht auch Lipa mit ihrem Hochzeitsoutfit auf sich. Kritik gab es unter anderem von der Kostüm-Designerin Justina Snow: "Auf den ersten Blick schaut das Outfit großartig aus. Aber was hat es mit den Knöpfen auf sich? Das Design ist fehlerhaft. (...) Ich glaube Dua Lipa wurde abgezockt." Zudem merkten einige Nutzer an, dass zwischen Jacke und Rock künstliche Hüftpolster hervorblitzten, was sie als klaren Styling‑Fehler werteten. "Das scheint ein offensichtlicher Fehler zu sein", heißt es etwa in einem Kommentar.

Bianca Jagger bei ihrer Hochzeit ©Getty Images

Wie sich Dua Lipa und ihr Mann kennenlernten Ihren ersten offiziellen Liebesauftritt hatten Lipa und Turner bei der Afterparty zur Apple-TV+-Serie "Masters of Air" im Jänner 2024 in London. Die Verlobung bestätigte Lipa im Juni 2025 gegenüber der britischen Vogue. Damals erklärte sie, nach dem Ende ihrer Welttournee heiraten zu wollen. Was sich durch die Verlobung verändert habe, beschrieb die Musikerin in einem Interview: "Diese Entscheidung, gemeinsam alt zu werden, ein gemeinsames Leben zu sehen und einfach, ich weiß nicht, für immer beste Freunde zu sein – das ist ein ganz besonderes Gefühl." Sie verriet auch, dass sie sich Kinder wünsche – aber ohne Druck: "Ich würde irgendwann gerne Kinder haben. Aber es ist diese ständige Frage, wann wäre je ein guter Zeitpunkt – wie es zu meinem Job passen würde, wie es funktionieren würde, wenn ich auf Tournee bin." Und weiter: "Ich glaube, das ist einfach etwas, das passieren wird, wenn es passiert."